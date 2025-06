Ein Rheinfelder mit Weitblick und Tatkraft

braucht im Stadtrat Menschen, die unsere Stadt nicht nur kennen – sondern auch verstehen. Menschen mit Herz, Verstand und Ausdauer. Benjamin Steiger bringt all das mit. Ich kenne Benjamin seit vielen Jahren aus der Stadtmusik Rheinfelden, wo er sich mit grossem Engagement eingebracht hat und einbringt – unter anderem sieben Jahre als Präsident. In dieser Zeit habe ich ihn als unglaublich verlässlichen, strukturierten und engagierten Menschen erlebt. Er hat in der Stadtmusik nachhaltige Aufbauarbeit geleistet, von der ich heute als Präsidentin profitieren kann. Benjamin Steiger hat nicht nur ein feines Gespür für Menschen und Situationen, sondern auch einen bemerkenswerten Blick fürs Detail. Wo andere den Überblick verlieren, behält er die Richtung – konsequent und beharrlich arbeitet er auf ein Ziel hin. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine tiefe Verbundenheit in allen Quartieren in unserer Stadt. Diese Nähe zur Bevölkerung, gepaart mit seiner grossen Umsetzungskraft und Sachkompetenz, macht ihn zu einem idealen Stadtrat. Als Leiter der kantonalen Energieberatung, Mitglied der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission und mit seinem beruflichen Erfahrungsschatz bringt er zudem notwendiges Fachwissen und verschiedene Perspektiven für die Arbeit in Verwaltung und Politik mit. Er denkt lösungsorientiert, handelt unabhängig, hinterfragt kritisch und verliert dabei nie das Gemeinwohl aus den Augen. Ich bin überzeugt: Benjamin Steiger wird mit klarem Kompass, Sachverstand und echter Leidenschaft Verantwortung übernehmen. Darum wähle ich ihn am 15. Juni in den Stadtrat von Rheinfelden.

DAVINA BENKERT,

RHEINFELDEN