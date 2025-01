Ein Prosit auf ein innovatives Jahr mit vielen Begegnungen

Gut besuchter Neujahrsapéro des Gewerbes GMS in Wil

«Riecht ihr den Geruch von Holz?» Mit diesen Worten begrüsste Oliver Kalt, Präsident des Gewerbes GMS (Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch), die zahlreichen Gäste in den einladenden Räumlichkeiten der Schriinerhus AG in Wil. Adrian Müller und Marco Huber gaben Einblick in den Betrieb.

Die erste Veranstaltung des Jahres des Gewerbes GMS (Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch) bot nicht nur einen inspirierenden Einblick in den traditionsreichen Betrieb, der Schriinerhus AG, sondern war auch eine Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und einen optimistischen Ausblick auf 2025 zu geben. Der Präsident Oliver Kalt nutzte die Gelegenheit, allen Anwesenden ein gutes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen und bedankte sich herzlich bei den Gastgebern Adrian Müller und Marco Huber, die den Abend ermöglichten. In seiner Ansprache liess Kalt das spannende Jahr 2024 Revue passieren und kündigte an, dass auch 2025 einige Highlights, unter anderem die Expo Duo, für die Gewerbetreibenden bereithalten werde. «Ich freue mich auf ein innovatives Jahr mit vielen Begegnungen und wünsche allen gute Gesundheit und Erfolg», schloss er, bevor er das Wort an Adrian Müller übergab.

70 Jahre Handwerkstradition

Adrian Müller begrüsste die Anwesenden ebenfalls herzlich und freute sich, den Betrieb vorstellen zu dürfen, der dieses Jahr ein besonderes Jubiläum feiert: Die Schreinerei wurde 1955 gegründet und darf 2025 stolz auf 70 Jahre Handwerkstradition zurückblicken. Im Jahr 2023 übernahmen Marco Huber und Adrian Müller den Betrieb von René Weber, der das Team weiterhin mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt.

Das Unternehmen, das hauptsächlich im Privatkundensegment tätig ist, besteht aus zwei weiteren Mitarbeitenden sowie zwei Lernenden. Während der Vorstellung betonte Adrian Müller seine Begeisterung für die Zukunft und verriet, dass er hofft, den Maschinenraum irgendwann um eine CNC-Maschine zu erweitern.

Nach den Ansprachen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, die Werkstatt bei einem Rundgang näher kennenzulernen. Marco Huber und Adrian Müller standen dabei für Fragen zur Verfügung und gaben spannende Einblicke in die Arbeitsweise des Betriebes. Der Abend klang in entspannter Atmosphäre aus – bei anregenden Gesprächen, einer feinen Wurst sowie einem Glas Wiler Wein oder Bier.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren sich einig: Dieser Abend bot nicht nur eine interessante Perspektive auf einen innovativen Handwerksbetrieb, sondern stärkte auch das Gemeinschaftsgefühl im Gewerbeverein Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch. (mgt)