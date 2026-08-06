Ein Platz zum Verweilen und zum Spielen

Familientreffpunkt Sisseln – Spielkiste

Die beiden Projekte Familientreffpunkt und 5-Gemeinden-Park gehen auf den «Unser-Sisslerfeld-Projektwettbewerb» aus dem Jahr 2022 zurück. Beide Vorhaben wurden ausgezeichnet und sind Teil des Vereins «Netzwerk unser Sisslerfeld». Der Verein organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Münchwilen und der Kommission Kultur, Sport und Freizeit von Münchwilen am 12. September 2026 den vierten Sisslerfeldtag. Das Fest findet im Industriegebiet von Münchwilen statt. Viele der dort ansässigen Firmen bieten an diesem Tag mit unterschiedlichen Angeboten einen Einblick in ihr Unternehmen. Der Festbetrieb wird von Münchwiler Vereinen mit unterstützt.

Neuer Platz für die Spielkiste

Die Spielkiste bei der Grillstelle in Sisseln, am Ende der Eichenallee vom DSM-Areal herkommend, hat einen neuen Platz gefunden. Sie wurde zusammen mit der schön gestalteten Tafel «Familientreffpunkt – 5-Gemeinden-Park» vom Werkhof-Team Sisseln fachmännisch neu platziert.

Die Spielkiste steht der Bevölkerung zur kostenlosen Benützung zur Verfügung. Angeboten werden unter anderem verschiedene Spielbälle, ein KUBB (Wikingerschach), ein «Cross Boccia»-Set, ein Schach und ein Angelspiel für die ganz Kleinen. Es genügt ein Scan mit einem Smartphone (QR-Code auf der Spielkiste), eine Registratur mit der Angabe, welches Spiel gewünscht wird mit der Spieldauer – und wie von Zauberhand öffnet sich die entsprechende Türe der Spielkiste. Nach dem Vergnügen sind die Benutzer gebeten, das Spiel wieder in der Kiste zu ver sorgen.

Der Familientreffpunkt, beziehungsweise der 5-Gemeinden-Park, umfasst ebenfalls fünf Sitzbänke, die vor Kurzem mit den Namen der fünf beteiligten Gemeinden Sisseln, Stein, Münchwilen, Eiken und Bad-Säckingen bezeichnet wurden. Da die Feuerstelle aufgrund der anhaltenden Trockenheit im Moment nicht benützt werden kann, bietet sich ein kaltes Picknick an, wozu im Anschluss und als kleines Vergnügen im Schatten der Bäume und nahe am kühlenden Rhein eines der genannten Spiele aus der Spielkiste verwendet werden darf. Der Platz wird noch mit einer Bühnenfläche erweitert, die Gelegenheit bietet für temporäre Ausstellungen. (mgt)

Bei Fragen steht Initiant Marcel Notter, marcel.notter@quickline.ch, gerne zur Verfügung.