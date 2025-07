Ein Park voller bunter Vögel

Auch im Jubiläumsjahr bleiben die Herausforderungen gross

Vor zehn Jahren hat Rolf Lanz den Vogelpark Ambigua für den Artenschutz und Zuchtstation für bedrohte exotische Vögel gegründet. Mit seinen heute über 430 gefiederten Freunden, die Hälfte davon beschlagnahmte und abgegebene Tiere, ist der Zeiher Park längst ein beliebtes Ausflugsziel.

Susanne Hörth

«Kinder sind für mich die Zukunft», sagt Rolf Lanz. «Ihnen sieht man an den Augen an, wenn etwas gut ist und es ihnen Freude bereitet.» Der Gründer des Vogelparks Ambigua in Zeihen hat dieses freudige Glänzen in den vergangenen zehn Jahren schon oft in vielen vergnügten Kindergesichtern gesehen und erlebt. «Es war deshalb für mich ganz klar, dass wir das Fest zum zehnjährigen Bestehen des Parks für Kinder und ihre Familien gestalten.» Und so erwartet die jungen Gäste und ihre Familien am 17. August ein Geburtstagsfest, das, neben Eintauchen in die Welt der Papageien und anderen Exoten, eine breite Palette an Unterhaltung bereithält. Diese beginnt beim fliegenden Klassenzimmer, geht über ein spannendes Quiz weiter zum Kinderschminken oder auch zum Basteln von Papageienspielzeug. Papageien und Co. stehen ebenfalls im Mittelpunkt des Jubiläum-Anlasses vom 18. Oktober. Dann wird im Vogelpark zum Benef iz-Surprise-Abend eingeladen.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Mit Blick zurück in die Anfänge des Parks meint Rolf Lanz: «Eigentlich wollte ich gar keinen Vogelpark gründen, sondern einen Ort für den Artenschutz und eine Zuchtstation für bedrohte exotische Vögel schaffen.» Bereits während der Bauzeit hat er das Interesse der Leute gespürt. Die anfänglich noch sehr reduzierten Öffnungszeiten änderten sich im Laufe der Jahre mit dem steten Ausbau der Infrastrukturen. Heute lädt der Park, neben einem spannenden Rundgang entlang der grossen Volieren mit den bunten, teils sehr «geschwätzigen» Vögeln, auch zum gemütlichen Verweilen im grossen, gedeckten Unterstand mit Verpflegung ein.

Was sich seit Beginn nicht verändert hat, vielmehr laut Rolf Lanz und Betriebsleiterin Noemi Appert ständig zugenommen hat, sind die Anfragen für die Aufnahme von exotischen Vögeln. «So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie», bedauert Noemi Appert. «Alleine am letzten Wochenende waren es fünf Anfragen.» So sehr die beiden allen Tieren helfen und ihnen ein Zuhause auf Lebzeiten bieten möchten, so sehr wissen sie auch, dass mit aktuell 430 Tieren, davon die Hälfte Beschlagnahmungen und Abgaben, der Park längst an seine Grenzen gestossen ist. Rolf Lanz erwähnt hierzu die hohen Kosten, die für Pflege, Futter, Tierarzt sowie Instandhaltung und Erneuerungen der Infrastrukturen nötig sind. Vieles ist nur dank der zahlreichen, treuen Spender und Sponsoren möglich, die den Vogelpark Ambigua über alle Jahre hinweg unterstützt haben. Die Dankbarkeit von Rolf Lanz gilt auch dem treuen Team, das sich regelmässig für den Park engagiert.

«Als ich während meiner Ausbildung zur Tierpflegerin ein einwöchiges Praktikum im Vogelpark machen konnte, hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal so intensiv mit den exotischen Vögeln beschäftigen werde», meint Noemi Appert. Seit nunmehr acht Jahren tut sie es mit voller Überzeugung im Zeiher Vogelpark. «Von Beginn an herrschte zwischen Rolf und mir eine enge Vertrauensbasis.» Lanz nickt zustimmend und setzt hinzu: «Noemi hat mich in all der Zeit unterstützt, alles mitgetragen und mir gezeigt, dass wir es richtig machen.» Mittlerweile befindet sich die ausgebildete Tierpf legerin Noemi Appert bereits in der dritten Weiterbildung. Sich für den Park zu engagieren, ist für sie längst zur Herzenssache geworden. Für Rolf Lanz war es von Anfang an eine solche. Jetzt im Jubiläumsjahr sind sie sich einig, dass das Fundament des Erreichten noch mehr gefestigt und zum Wohle der Tiere erhalten werden muss.

vogelpark-ambigua.ch