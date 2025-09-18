Ein paar leere Linien zu viel

Beim Versand der Wahlzettel für die Steuerkommission, Finanzkommission und die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler ist der Gemeinde Eiken ein Fehler passiert. «Wir haben zu viele leere Linien ausgewiesen für die Sitze, die noch zu besetzen sind», erklärt ...

Beim Versand der Wahlzettel für die Steuerkommission, Finanzkommission und die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler ist der Gemeinde Eiken ein Fehler passiert. «Wir haben zu viele leere Linien ausgewiesen für die Sitze, die noch zu besetzen sind», erklärt Gemeindeschreiber Marcel Notter. Der Gemeinderat hat nun nach diversen Abklärungen beim Kanton für diese Kommissionswahlen den neuen Termin vom 30. November 2025 angesetzt. Dies hat keine Auswirkungen auf die Gemeinderatswahlen und die beiden eidgenössischen Vorlagen, welche am 28. September stattfinden. Mehr dazu unter «Eiken» bei den amtlichen Publikationen auf Seite 12. (nfz)