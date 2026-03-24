Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosses für die Kleinen geplant

  24.03.2026 Rheinfelden
Visualisierung: zVg
Visualisierung: zVg

An der Sommer-Gemeindeversammlung in Eiken wird der Baukredit für den neuen eingeschossigen Vierfachkindergarten nahe der Schule zur Beschlussfassung vorgelegt. Kann sich die Gemeinde die 6,8 Millionen Franken für den Bau leisten? Muss der Steuerfuss deshalb erhöht werden? Auf ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote