Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein neuer Blick aufs Sisslerfeld

  12.06.2026 Eiken
Der neue Vorstand mit Ehrenmitglied Peter Bircher (von links): Patrick Geiger, Christoph Mayer, Christoph Grenacher, Daniel Müller und Hartmut Fricke. Foto: Susanne Hörth
Der neue Vorstand mit Ehrenmitglied Peter Bircher (von links): Patrick Geiger, Christoph Mayer, Christoph Grenacher, Daniel Müller und Hartmut Fricke. Foto: Susanne Hörth

Verein «Plattform Sisslerfeld» startet mit Turm, Bürgerprojekt und regionalem Rückhalt

An der konstituierenden Vereinsversammlung der «Plattform Sisslerfeld» wurde der fünfköpfige Vorstand gewählt und Gründungspräsident Peter Bircher ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote