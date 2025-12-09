Ein Nachmittag voller Kreativität und Freude

Kürzlich verwandelte sich der Pfarrsaal in eine lebendige Werkstatt voller bunter Farben und fröhlicher Kinderstimmen. Insgesamt 15 Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren nahmen am traditionellen Weihnachtsbasteln teil, das von der Frauengemeinschaft Mumpf organisiert wird und jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit für grosse Begeisterung sorgt. Unter Anleitung der freiwilligen Helferinnen gestalteten die Kinder mit viel Freude farbenfrohe Weihnachtsanhänger. In einer gemütlichen Atmosphäre konnten sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre selbstgemachten Werke am Ende stolz mit nach Hause nehmen. Die Frauengemeinschaft Mumpf freut sich schon jetzt darauf, viele Kinder an den kommenden Bastelnachmittagen wiederzusehen. (mgt)