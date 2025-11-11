Ein Mann, der anpackt – Thomas Börlin für den Gemeinderat Zeiningen

In unserer Gemeinde braucht es Menschen, die nicht nur reden, sondern handeln. Menschen, die Verantwortung übernehmen, mitdenken und mitgestalten. Thomas Börlin ist so ein Mensch – ein Mann mit Ecken und Kanten, aber auch mit Herz, Verstand und einem beeindruckenden ...

In unserer Gemeinde braucht es Menschen, die nicht nur reden, sondern handeln. Menschen, die Verantwortung übernehmen, mitdenken und mitgestalten. Thomas Börlin ist so ein Mensch – ein Mann mit Ecken und Kanten, aber auch mit Herz, Verstand und einem beeindruckenden Leistungsausweis.

Als Unternehmer weiss er, was es heisst, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu tragen und mit Weitblick zu planen. Er kennt die täglichen Herausforderungen, vor denen Betriebe, Mitarbeitende und Familien stehen. Genau diese Erfahrung fehlt uns derzeit im Gemeinderat – und gerade sie ist in der heutigen Zeit wertvoller denn je.

Ein Unternehmer denkt in Lösungen, nicht in Problemen. Er weiss, dass nachhaltiger Erfolg nur durch Zusammenarbeit, Offenheit und Mut entsteht. Mit Thomas Börlin kehrt diese Perspektive zurück in den Gemeinderat – eine Stimme, die Wirtschaft und Gesellschaft verbindet. Das tut nicht nur dem ansässigen Gewerbe gut, sondern stärkt das Miteinander in unserer Gemeinde.

Natürlich: Thomas Börlin ist kein Ja-Sager. Er hat seine Meinung, steht dazu und bringt Dinge auf den Punkt. Aber genau das braucht es! Denn unsere Gemeinde lebt nicht von schönfärbenden Worten, sondern von ehrlicher Arbeit, geradem Denken und Menschen, die auch dann Verantwortung übernehmen, wenn’s schwierig wird.

Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner unternehmerischen Haltung ist Thomas Börlin die ideale Ergänzung zu den vier bestehenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.

Darum mein Appell an Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger:

Geben wir Thomas Börlin unsere Stimme. Nicht, weil er laut ist – sondern weil er echt ist.

Nicht, weil er alles verspricht – sondern weil er hält, was er sagt.

Unsere Gemeinde braucht wieder einen Unternehmer im Gemeinderat. Sie braucht Menschen wie Thomas Börlin.

ERNST DEISS, ZEININGEN