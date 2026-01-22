Ein lehrreiches Handballturnier

Am Sonntag, 18. Januar, traf sich die U13-Mannschaft des TV Eiken um 9.30 Uhr beim Café Kunz in Eiken, um gemeinsam zum Turnier nach Therwil zu fahren.

Junge Eiker Handballer zeigten viel Einsatz und Teamgeist

Die Mannschaft nahm mit acht Spielern am Turnier teil und bestritt insgesamt vier Spiele. Die ersten drei Spiele gingen leider verloren. Trotzdem zeigten die Spieler grossen Einsatz und kämpften bis zum Schluss. Im letzten Spiel konnte sich das Team steigern und einen verdienten Sieg feiern. Besonders hervorzuheben ist der starke Zusammenhalt der Mannschaft. Alle Spieler unterstützten sich gegenseitig und kämpften gemeinsam, was den Teamgeist deutlich zeigte. Insgesamt war es ein lehrreiches Turnier mit einer kämpferischen Leistung. (mgt)