Ein Jugendfest zum 600-Jahr-Jubiläum der Gemeinde

Mit einem Mitwirkungsanlass der Bevölkerung baute die Gemeinde am 9. Mai zwischen Kindergarten und Primarschulhaus für die jüngsten Dorfbewohnerinnen und -bewohner einen Spielplatz (die NFZ berichtete). ...

Die Schule Densbüren schafft eine Vielzahl bleibender Erinnerungen

Mit einem Mitwirkungsanlass der Bevölkerung baute die Gemeinde am 9. Mai zwischen Kindergarten und Primarschulhaus für die jüngsten Dorfbewohnerinnen und -bewohner einen Spielplatz (die NFZ berichtete). Am 20. Juni folgt mit dem Jugendfest ein weiterer Höhepunkt; dazu plant die Schule ein Kunstprojekt auf dem Schulareal und die Kreation eines Schulsongs.

Die Vorbereitungen fürs Fest sind im Gang. In der Projektwoche vom 26. bis 29. Mai gestaltet die ganze Schule, vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse sowie die kooperative Klasse der Schürmatt, den Schulzimmercontainer auf dem Pausenplatz, komponiert einen Schulsong und trifft verschiedene Vorbereitungen fürs Jugendfest. Geplant sind ein generationenübergreifendes Spiel ohne Grenzen (Anmeldeschluss 5. Juni), ein Festakt mit Theater, Konzert und neuem Schulsong. Als Symbol für Wachstum und Entwicklung wird ein Baum gepflanzt und gleichzeitig eine Zeitkapsel vergraben, welche Gedanken, Bilder und Wünsche der Schülerinnen und Schüler enthält.

Schülerinnen und Schüler der 2./3. Klasse stellten im Unterricht Tiermasken her (Wild- und Haustiere, die in Densbüren und Asp heimisch sind) und bemalten diese. Verkleidet mit Maske und Kostüm wurden daraus in einem Fotoshooting vom 29. April weitere Motive für das Wandbild gesammelt. Zusammen mit Skizzen werden die Fotos von Michael Husmann Tschänni weiterentwickelt und auf das Schulprovisorium übertragen. Anschliessend beteiligen sich die Schülerinnen und Schüler am Bemalen und Mitgestalten. Ziel ist ein bleibendes Kunstwerk mit direktem Bezug zu Densbüren/ Asp, das die Identifikation mit dem Wohnort stärkt.

Schulsong und Zeitkapsel

Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse arbeiten mit dem Musiker Peter Zihlmann am neuen Schulsong. In Zusammenarbeit mit Peter Zihlmann arbeiten die Schülerinnen und Schüler an Textstruktur und Rhythmus, bis ein fertiger Songtext entsteht, der den Ort Densbüren /Asp aus ihrer Sicht widerspiegelt.

Zudem gestaltet jede Klasse stufengerecht eine eigene Seite, die gesammelt, in ein Rohr gelegt und gemeinsam mit einem neu eingepflanzten Baum vergraben wird.

Jugendfest Densbüren, 20. Juni, 10–16 Uhr. Offizieller Festakt 14 Uhr. Detailliertes Programm auf der Webseite: Densbueren.ch/aktuelles