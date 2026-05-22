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Ein Jugendfest zum 600-Jahr-Jubiläum der Gemeinde

  22.05.2026 Densbüren
Am 9. Mai packten alle mit an bei der Aufwertung des Kindergartenspielplatzes. Foto: Vreni Weber
Am 9. Mai packten alle mit an bei der Aufwertung des Kindergartenspielplatzes. Foto: Vreni Weber

Die Schule Densbüren schafft eine Vielzahl bleibender Erinnerungen

Mit einem Mitwirkungsanlass der Bevölkerung baute die Gemeinde am 9. Mai zwischen Kindergarten und Primarschulhaus für die jüngsten Dorfbewohnerinnen und -bewohner einen Spielplatz (die NFZ berichtete). ...

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