Ein Jahrhundert Turnverein Zeihen

Wenn der Turnverein Zeihen am kommenden Wochenende sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, blickt er nicht nur auf ein Jahrhundert Vereinsgeschichte zurück, sondern auch auf eine Entwicklung, die beispielhaft zeigt, wie sich ein Dorfverein immer wieder neu erfinden kann.

Gefeiert wird das Jubiläum im Rahmen des traditionellen Eichwaldfests mit Beachvolleyballturnier, Festwirtschaft, turnerischen Darbietungen und offiziellem Jubiläumsakt.

Sonja Fasler

Für Präsident Michel Schenk, der den Verein seit der Fusion im Jahr 2023 führt, ist das Jubiläum weit mehr als ein runder Geburtstag. «Nach Corona haben wir gemerkt, dass das Interesse am Vereinsleben vielerorts zurückgegangen ist. Umso schöner ist es, dass unser Verein heute noch besteht. Es sind nicht nur die Wettkämpfe, sondern vor allem die Kameradschaft und das gemeinsame Erleben, die uns ausmachen», ist der 34-Jährige überzeugt.

Gegründet wurde der Turnverein 1926 mit 14 Mitgliedern. Erster Präsident war der aus Sulz stammende Lehrer Raimund Hafner, der den Anstoss dazu gab. Über Jahrzehnte blieb der Verein ein klassischer Männerturnverein. Erst 1966 entstand die Damenriege, drei Jahre später der Frauenturnverein. Ein erster Anlauf Mitte der 1950er-Jahre für die Gründung einer Damenriege war an den Vorbehalten der Kirche gescheitert.

Schon seit Mitte der 1990er-Jahre reisten Männer- und Damenriege gemeinsam an Turnfeste oder ins Skiweekend. Die eigentliche Fusion erfolgte jedoch erst 2023. Die Corona-Pandemie hat diesem Vorhaben noch zusätzlich Rückhalt gegeben.

Wichtigster Meilenstein: Die Fusion mit der Damenriege

«Dieser Zusammenschluss ist wohl der wichtigste Meilenstein der Vereinsgeschichte», betont Michel Schenk, der aus einer turnbegeisterten Familie stammt und dessen beide Kinder auch schon im Muki und Kitu aktiv sind. Heute zählt der Turnverein 36 Aktivmitglieder – 14 Männer und 22 Frauen – und ist damit deutlich breiter aufgestellt als in den Jahren zuvor. Unter seinem Dach sind zudem sämtliche Jugendriegen von Muki über Kitu bis zur Jugi und Mädchenriege sowie das Bodyfit organisiert. Männerturnverein und Frauenturnverein bestehen weiterhin als eigenständige Vereine.

Die Fusion war vor allem eine Antwort auf sinkende Mitgliederzahlen. Während sich diese über Jahrzehnte meist zwischen 15 und 30 bewegten und Anfang der 1990er-Jahre ihren Höchststand erreichten, fehlte zuletzt insbesondere bei den Männern der Nachwuchs. Dieses Problem beschäftigt nicht nur den TV Zeihen, sondern viele Vereine. Schenk ist überzeugt, dass Vereine offen bleiben müssen für neue Ideen. «Man darf nicht immer nach dem gleichen Schema weitermachen. Wenn jemand eine gute Idee hat und dafür brennt, sollte man ihn machen lassen.»

Dass der Verein bereit ist, neue Wege zu gehen, zeigt auch das Eichwaldfest. Seit 1970 gehört es fest zum Jahresprogramm. Als klassische Tanzveranstaltungen immer weniger Besucher anzogen, reagierte der Verein und führte 2014 ein Beachvolleyballturnier ein. Der Entscheid stiess innerhalb des Vereins zunächst nicht überall auf Zustimmung, entwickelte sich jedoch rasch zum Erfolg. Bereits im ersten Jahr übertraf die Nachfrage die Erwartungen, weshalb das Turnier schon ab dem zweiten Jahr auf zwei Abende ausgedehnt wurde.

Jubiläumsfeier im Rahmen des Eichwaldfests

Auch dieses Jahr treten an beiden Abenden jeweils 18 Mannschaften an. Dafür werden rund 100 Kubikmeter Sand auf dem Parkplatz am Waldrand verteilt. Die Netzanlagen haben Vereinsmitglieder selbst gebaut. Ergänzt wird das Programm am Samstagabend durch das bekannte DJ-Duo «Moser & Schelker», das mit seinen Podcasts «Die Sprechstunde» vor allem bei der jungen Generation sehr beliebt ist.

Zum Jubiläum erhält auch die Festwirtschaft ein neues Gesicht. Statt dass alle Turnerinnen und Turner beide Tage im Einsatz stehen, beteiligen sich mehrere Dorfvereine im Rahmen eines «Forrest Food Festival». Bodyfit, Männerturnverein, Frauenturnverein, die Schützen Helvetia Oberzeihen sowie die Jäger betreiben Essensstände, während sich der Turnverein um den Getränkeausschank kümmert. So bleibt den Mitgliedern auch Zeit, das Jubiläum selbst zu geniessen.

Der offizielle Festakt am Samstagnachmittag bildet den Höhepunkt des Wochenendes. Nebst Michel Schenks Rückblick auf die Vereinsgeschichte zeigen die Aktiv- und Jugendriegen turnerische Vorführungen. Festansprachen halten voraussichtlich Nathalie Deiss und Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen, eventuell auch noch weitere Redner. Eingeladen sind auch die Ehrenmitglieder. Das älteste ist der 98-jährige Felix Meier, Die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte erwies sich im Vorfeld als aufwendiger als erwartet. Zwar existieren noch handgeschriebene Protokollbücher aus den Anfangsjahren, doch viele jüngere Dokumente, Fotos und Daten waren auf alten Datenträgern verstreut. Disketten liessen sich teilweise nicht mehr lesen, CD-Laufwerke fehlten. Daraus zog der Verein seine Lehren und führte nach der Fusion eine neue Archivierungssoftware ein. Pünktlich zum Jubiläum erscheint nun eine umfangreiche Chronik mit zahlreichen Bildern und den wichtigsten Stationen der vergangenen 100 Jahre.

Bleibt der Regen diesmal aus?

Fast schon legendär ist am Eichwaldfest das Wetter. Seit dem Jubiläumsfest 2001 blieb das Eichwaldfest lediglich zweimal vom Regen verschont. Nicht nur innerhalb des Dorfs wird der Anlass deshalb mit einem Augenzwinkern bisweilen auch als «Seichwaldfest» bezeichnet. Dem Erfolg tut dies jedoch keinen Abbruch: Die Beachvolleyballteams treten praktisch bei jedem Wetter an, und auch die treuen Besucher lassen sich von ein paar Regenschauern kaum abschrecken.

Noch immer lebt der Verein von seinem grossen Zusammenhalt. Sämtliche Mitglieder helfen am Eichwaldfest mit. Wer verhindert ist, organisiert selbst Ersatz. Trotz aller Tradition richtet sich der Blick nach vorne. Die grössten Herausforderungen bleiben die Gewinnung neuer Mitglieder, Leiterinnen und Leiter sowie Vorstandsmitglieder und die steigenden Kosten bei der Organisation von Vereinsanlässen.

Für Michel Schenk schliesst sich mit dem Jubiläum ein persönlicher Kreis. Nach den Feierlichkeiten wird er das Präsidentenamt weitergeben. «Irgendwann braucht es neue Ideen und neue Leute», sagt er. Dem Turnverein bleibt er aber erhalten – damit auch die nächsten Kapitel der Vereinsgeschichte geschrieben werden können.

Weitere Informationen unter: www.stvzeihen.ch