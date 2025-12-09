Ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen

Liebe Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster, ich möchte mich von Herzen für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme bedanken. Die Wiederwahl zum Gemeindepräsidenten ist für mich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein grosser Vertrauensbeweis. Dieses Vertrauen spornt mich an, meine Aufgabe weiterhin mit klarer Haltung, Sachlichkeit und dem Anspruch an gute Zusammenarbeit wahrzunehmen. Unsere Gemeinde steht vor wichtigen Themen – von der Weiterentwicklung der Infrastruktur über Fragen der Wohnund Lebensqualität bis hin zu einer verlässlichen Finanzpolitik. Diese Aufgaben lassen sich nur gemeinsam lösen. Mir ist es deshalb wichtig, den offenen Austausch mit Bevölkerung, Verwaltung, Vereinen und Politik weiter zu pflegen und konstruktive Lösungen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich freue mich darauf, Kaiseraugst auch in den kommenden Jahren verantwortungsvoll zu begleiten und die positiven Entwicklungen weiterzuführen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

JEAN FREY, GEMEINDEPRÄSIDENT KAISERAUGST