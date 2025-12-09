Immobilien
Ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen

  09.12.2025 Leserbriefe

Liebe Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster, ich möchte mich von Herzen für Ihre Unterstützung und Ihre Stimme bedanken. Die Wiederwahl zum Gemeindepräsidenten ist für mich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein grosser Vertrauensbeweis. Dieses Vertrauen spornt ...

