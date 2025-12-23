Immobilien
Ein Herz für die Caritas Aargau

  23.12.2025 Zeihen
Ein Zeichen der Solidarität. Foto: zVg
Ein Zeichen der Solidarität. Foto: zVg

Die Jugendlichen der 7. Klasse haben im Familiengottesdienst «Eine Million Sterne» am 13. Dezember in Zeihen die biblische Geschichte eines kranken Menschen erzählt. Mit dem Anzünden der drei Herzen solidarisierten sich alle Gottesdienstbesucher mit armutsbetroffenen und kranken Menschen in unserem Land. Im Anschluss verkauften die Jugendlichen die bemalten Holzherzen. Es konnte ein Betrag von 280 Franken der Caritas Aargau überwiesen werden. Herzlichen Dank für Ihre Spende. (mgt)

