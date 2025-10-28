Ein goldenes M für Frick

Das goldene M – für die einen Symbol für schnelles Essen, für andere ein Zeichen des kulinarischen Untergangs. Auch in der Schweiz ist McDonald’s längst angekommen. Ob in Städten oder ländlichen Regionen – die Filialen sind Treffpunkte, nicht nur für Hungrige, sondern auch für Familien, Jugendliche und Pendler. In Frick fehlt ein solcher Ort bisher, obwohl der Wunsch danach seit Jahren besteht. Besonders junge Menschen haben diesen Wunsch mehrfach geäussert – in schulinternen Umfragen oder bei Podien. Natürlich ist McDonald’s kein Ort der kulinarischen Hochkultur – aber er steht für etwas anderes: für Zugänglichkeit, für ein unkompliziertes Zusammensein, für einen Ort, an dem man sich spontan trifft, auch ohne ein riesiges Budget. In einer Zeit, in der immer mehr Treffpunkte verschwinden und vieles nur noch online geschieht, ist so ein Ort für junge Menschen durchaus wertvoll. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die Verkehrssituation rund um den geplanten Standort muss sorgfältig geprüft und gelöst werden. Niemand möchte zusätzliche Belastungen oder ein Verkehrschaos. Aber das sind lösbare Fragen – kein Grund, ein solches Projekt grundsätzlich abzulehnen. Denn ein solches Baugesuch zeigt: Frick ist attraktiv – auch für Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, Lehrstellen anbieten und das lokale Angebot erweitern. Keine Angst: Niemand wird plötzlich nur noch bei McDonald’s essen. Auch ich geniesse lieber ein gutes Cordon-Bleu im Restaurant. Aber manchmal darf es eben auch schnell und unkompliziert sein – ein paar Nuggets mit Freunden, ein spontanes Treffen nach der Arbeit oder eine kleine Belohnung nach einem langen Tag. McDonald’s steht für eine Form von moderner Lebensrealität, die längst Teil unserer Gesellschaft ist. Wer das erkennt, sieht auch, dass ein solches Restaurant in Frick nicht den Untergang, sondern schlicht eine Ergänzung bedeutet – besonders für die junge Generation. Die Jugend sagt danke und hofft auf Offenheit und Unterstützung für dieses Projekt.

CEDRIC MEYER, RHEINFELDEN