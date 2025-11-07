Ein gelungenes Jubiläum

Der Frauenverein Zeihen durfte im Oktober ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Bereits zum 50. Mal lud der Verein zur traditionellen «Buuremetzgete» ein. Der Anlass, der seit Jahrzehnten fest im Dorfleben ...

50 Jahre «Buuremetzgete» des Frauenturnvereins Zeihen

Der Frauenverein Zeihen durfte im Oktober ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Bereits zum 50. Mal lud der Verein zur traditionellen «Buuremetzgete» ein. Der Anlass, der seit Jahrzehnten fest im Dorfleben verankert ist, lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die liebevoll herbstlich dekorierte Turnhalle.

In stimmungsvoller Atmosphäre genossen die Gäste – von Jung bis Alt, von langjährigen Stammgästen bis zu neuen Gesichtern – die vielen Spezialitäten aus der Küche. Nebst den traditionellen Metzgete-Gerichten fand das neu auf der Speisekarte aufgeführte Sauerkraut grossen Anklang. Mit viel Herzblut sorgten die Turnerinnen dafür, dass es den Gästen an nichts fehlte.

Abwechslungsreiches Programm

Zum Jubiläum wurde zudem ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geboten: Am Samstagabend sorgten die Bözberg Buebe für fröhliche Stimmung, während am Sonntagnachmittag das Ensemble «Tubetänzig» die Gästeschar mit ihren beschwingten Klängen erfreute.

Der Frauenturnverein Zeihen blickt auf ein rundum gelungenes Jubiläumswochenende zurück. Die grosse Zahl an Besucherinnen und Besuchern, die fröhliche Stimmung und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen: Die «Buuremetzgete» bleibt auch nach 50 Jahren ein geschätzter und lebendiger Treffpunkt für die ganze Bevölkerung. (mgt)