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Ein Fundament für die Zukunft legen

  01.04.2026 Wirtschaft
60 regionale Firmen präsentierten an der Berufsmesse in Rheinfelden rund 70 Berufe.
60 regionale Firmen präsentierten an der Berufsmesse in Rheinfelden rund 70 Berufe.

Schülerinnen und Schüler und ihre Angehörigen hatten an der Berufsmesse in Rheinfelden die Möglichkeit, sich mehr als 70 Berufe näher anzuschauen.

Janine Tschopp

60 Firmen aus der Region nahmen am vergangenen Freitag und Samstag an der Berufsmesse ...

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