20 Jahre Basel Tattoo: Ein Fest für die ganze Stadt

Während neun Tagen begeisterten internationale Spitzenformationen, königliche Garden, Weltmeisterinnen und Weltmeister sowie das Top Secret Drum Corps im Kasernenhof. Insgesamt verfolgten über 200 000 Menschen die Vorstellungen und die grosse Parade.

Das Basel Tattoo präsentierte zum 20-jährigen Bestehen eine Jubiläumsshow mit zahlreichen Höhepunkten. Erstmals standen mit der Band of the Irish Guards und der Band of the Scots Guards zwei Formationen der britischen Household Division gemeinsam in der Basel Tattoo-Arena. Das Publikum erlebte ausserdem die spektakulären Auftritte des Blue Devils International Corps aus den USA, die legendären Red Hot Chilli Pipers, die eindrucksvollen Massed Pipes & Drums, über 130 Tänzerinnen der Canadiana Celtic Highland Dancers aus Kanada und der Kilgore College Rangerettes aus den USA sowie die präzisen Darbietungen der His Majesty’s The King’s Guard Band and Drill Team aus Norwegen. Für besondere Gänsehautmomente sorgten der schottische Sänger Cammy Barnes sowie das Top Secret Drum Corps, das gemeinsam mit den Blue Devils einen exklusiven Jubiläumsact präsentierte. Spektakulär waren auch die Darbietungen der fünf Weltmeisterinnen und Weltmeister in den Disziplinen Drum Major, Irish Dance, Highland Dance, Tenor Drumming und Dudelsack. «Das 20-Jahre-Jubiläum war für uns etwas ganz Besonderes. Die Begeisterung des Publikums, die hervorragenden Leistungen aller Mitwirkenden und die einzigartige Atmosphäre in der neu konzipierten Arena haben diese Ausgabe zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Ich danke allen herzlich für ihre Unterstützung», sagte Produzent Erik Julliard.

Feststimmung

Auch rund um die Arena herrschte während der gesamten Festivalwoche eine ausgezeichnete Stimmung. Die Tattoo Street entwickelte sich erneut zum beliebten Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher sowie Mitwirkende aus aller Welt und unterstrich den einzigartigen Festivalcharakter des Basel Tattoo. Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war die grosse Parade, die mit mitreissender Musik und farbenprächtigen Formationen tausende Schaulustige am Strassenrand begeisterte und Basel in eine riesige Festhütte verwandelte.

Vor der Dernière stand der Nachwuchs im Mittelpunkt: Der traditionelle Kindertag lockte zahlreiche Familien auf das Gelände. Begegnungen mit den internationalen Bands, Mitmachangebote, ein «Bhaltis», ein Glacé und eine Schokolade sorgten für strahlende Kinderaugen und machten den Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Das nächste Basel Tattoo findet vom 16. bis 24. Juli 2027 statt.

Nach dem Basel Tattoo richtet sich der Blick bereits auf den nächsten Höhepunkt: Vom 10. bis 13. September 2026 präsentiert das Top Secret Drum Corps gemeinsam mit Weltklasseformationen die Show «Top Secret & Friends» im Musical Theater Basel. Die Besucher dürfen sich auf die Elite der internationalen Showtrommelszene und ein einzigartiges Trommelspektakel freuen.

(mgt/nfz)