Ein externes Mandat wird aufgehoben

Wie die Gemeinde Zeiningen mitteilt, werde Eric Streuli von der externen Firma «BDO AG» seinen Einsatz in diesem Monat beenden. «Gemeinderat und Verwaltung danken ihm für die geleisteten Dienste.» Selina Hügin (ebenfalls BDO) werde ab sofort die Aufgaben der Gemeindeschreiberin Stv. übernehmen, zumal die neu gewählte Gemeindeschreiber in Miyuki Verheijen ihre Stelle bereits per 1. November 2025 antreten ist. «Die Auftragserteilung an die BDO AG für den Interimseinsatz Gemeindeschreibereimandat erfolgte zum Zeitpunkt der Kündigung der bisherigen Gemeindeschreiberin am 15. September, um die Übergangslösung sicherzustellen», hält die Gemeinde Zeiningen fest. (mgt/nfz)