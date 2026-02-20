Ein erfolgreiches Jahr abgeschlossen

Kürzlich führte der STV Herznach seine alljährliche Vereinsversammlung durch. Im Gemeindesaal Herznach hatten sich über 70 Mitglieder zusammengefunden, um Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten und neue Dinge abzustimmen.

Gestartet wurde mit einem feinen Znacht. Danach startete die Versammlung. Es wurden die besten Ergebnisse mit entsprechenden Ehrungen erwähnt. Viele Leiterinnen und Leiter wurden aufgerufen, damit sie ihr Geschenk abholen konnten. Anerkennung fanden auch die fleissigsten Turnerinnen und Turner. Neben den zahlreichen Ehrungen konnten zudem zwei neue Ehrenmitglieder ernannt werden. Corina Hartmann und Nicole Deiss gaben an Vereinsversammlung ihre Ämter als Präsidentin und Vizepräsidentin ab. Beide haben in den letzten Jahren viel für den Verein gemacht. Mit viel Applaus und mit schönen Blumen wurden sie in die wohlverdiente «Rente» verabschiedet. Es wurde sehr begrüsst, dass beide weiterhin aktiv im Verein bleiben. Durch den Austritt der beiden Frauen aus dem Vorstand mussten zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt werden. Rahel Schmid übernimmt neu das bisherige Amt von Franziska Kramer, die ab dieser Versammlung neu als Präsidentin dem Verein vorsteht. Nadine Kläusler übernimmt das Amt der Vizepräsidentin. Es war rundum ein gelungener Abend.

Nicole Deiss und Corina Hartmann wird noch einmal von Herzen für ihre tolle Arbeit in den letzten Jahren gedankt und den neuen Vorstandsmitgliedern einen guten Start und viel Freude bei ihren Ämtern gewünscht. Somit ist die letztjährige Saison offiziell abgeschlossen und voller Vorfreude wird in das neue Turnerjahr gestartet. (mgt)