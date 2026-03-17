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Ein Engpass wird beseitigt

  17.03.2026 Kaisten
Mehrere Lichtsignalanlagen regeln zurzeit den Verkehr auf der K464. Foto: sh
Mehrere Lichtsignalanlagen regeln zurzeit den Verkehr auf der K464. Foto: sh

Strasse zwischen Kaisten und Ittenthal wird verbreitert

Die K464 verbindet über offenes Wiesland die Gemeinde Kaisten mit ihrem Ortsteil Ittenthal. Auch nach der aktuell laufenden und seit langem notwendigen Sanierung bleibt die Strasse im Besitz des Kantons.

Susanne ...

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