Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein durchdachtes Raumkonzept

  05.02.2026 Wittnau
Läuft alles nach Plan, könnte das Gesamtprojekt bereits Mitte Oktober 2029 abgeschlossen sein. Visualisierung: zVg
Läuft alles nach Plan, könnte das Gesamtprojekt bereits Mitte Oktober 2029 abgeschlossen sein. Visualisierung: zVg

In Wittnau wird an der Sommergemeindeversammlung, 11. Juni, über das Projekt «Schulraumplanung und neue Turnhalle» abgestimmt. Am Dienstagabend konnte sich die Bevölkerung umfassend informieren lassen.

Vreni Weber

Damit der Bevölkerung genügend ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote