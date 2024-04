Ein Dorf und seine Veränderungen im «Kaister Rückspiegel 2023»

Abwechslungsreich und geprägt von einem aktiven Dorfleben: so kann der druckfrische «Kaister Rückspiegel 2023» kurz umschrieben werden. In der aktuellen Ausgabe der Jahreschronik widmet sich das Redaktionsteam unter anderem dem sich verändernden Erscheinungsbild der wachsenden Gemeinde Kaisten.

Susanne Hörth

Mit bald 3000 hat sich die Einwohnerzahl von Kaisten in den letzten 50 Jahren fast verdoppelt. Damit einhergehend ist eine rege Bautätigkeit. Im eben erschienenen «Kaister Rückspiegel 2023» wird das sich verändernde Dorfbild gleich in mehrfacher Hinsicht erleb- und sichtbar gemacht. So werden etwa Dorfansichten von früher heutigen Aufnahmen gegenübergestellt. Noch eindrücklicher zeigen die Gespräche mit fünf, in Kaisten und im Dorfteil Ittenthal lebenden Menschen die Veränderungen auf. Der älteste von ihnen ist Viktor Bäumlin. Der heute 96-jährige Architekt hat baulich seine Spuren im Dorf gesetzt. So etwa 1961 mit dem Gemeindehaus-Neubau. Das zwischenzeitlich erweiterte und 2023 mit einem grossen Fest eingeweihte Verwaltungsgebäude überzeugt ihn durch die zeitgemässe Architektur nach wie vor. Zu den von Bäumlin entworfenen Bauten im Dorf gehört auch das Abdankungsgebäude beim Kaister Friedhof.

Eng mit dem Bauen und Weiterentwickeln der Gemeinde verbunden sind ebenfalls Petra Baltischwiler, Janine Rebmann, Oliver Brem und Martin Schnetzler. Sie erzählen in der neuen Jahresschrift ebenfalls, wie sie die Veränderungen erlebt und auch mitgestaltet haben. So sind unter der Federführung von Immobilienfachmann Martin Schnetzler seit 1995 mehrere neue Quartiere im Dorf entstanden. Die nächsten befinden sich bereits kurz vor der Umsetzung.

Aktives Dorfleben

Nicht nur in Sachen Bautätigkeit und Bevölkerungswachstum behauptet sich Kaisten als eine gut aufgestellte, aktive Gemeinde. Sie tut es insbesondere mit einer gelebten Dorfgemeinschaft. Dazu gehören insbesondere die Vereine. Mit einem grossen Fest feierte im zurückliegenden Jahr beispielsweise der Rebbauverein sein 50-Jahre-Jubiläum. Die Jahreschronik, die seit mittlerweile 45 Jahren von einem kleinen Redaktionsteam unter der Leitung von Urs Müller in Buchform erscheint, bietet mit vielen Fotos und Texten einen Querschnitt durch zahlreiche Aktivitäten.

Zum «Kaister Rückspiegel» gehören stets auch Kapitel wie etwa Fotos und Namen der Frischvermählten. Eine letzte Ehre wird jeweils auch den Verstorbenen erwiesen. Der Blick zurück nicht nur in das letzte Jahr, sondern in die letzten Jahrzehnte, gar Jahrhunderte lässt so manch Spannendes, Kurioses und Interessantes wieder zutage kommen. Hierzu passt auch die Serie früherer Handwerke im Dorf. Im «Rückspiegel 2023» widmet sich das Redaktionsteam «Schuhmacher Friedli», dem letzten Schuhmacher im Dorf.

Ein Blick über die Dorfgrenzen hinaus ermöglicht zudem das Kapitel «Kaister/innen in aller Welt». Dieses Mal nimmt Familie Bornhauser aus Ittenthal die Leserschaft mit Bildern und Worten mit auf ihre grossen Reisen.