Ein Dank von Herzen

Der Weihnachtsmittagstisch von Senioren für Senioren Möhlin wird uns in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der festlichen Stimmung und des gemütlichen Beisammenseins, sondern vor allem wegen der grossen Wertschätzung, die wir als Vorstand an diesem Tag ...

Der Weihnachtsmittagstisch von Senioren für Senioren Möhlin wird uns in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der festlichen Stimmung und des gemütlichen Beisammenseins, sondern vor allem wegen der grossen Wertschätzung, die wir als Vorstand an diesem Tag erfahren durften.

Viele unserer Mitglieder haben uns mit einem liebevoll gestalteten, wertvollen Geschenk überrascht. Diese Geste hat uns tief berührt und uns einmal mehr gezeigt, wie stark der Zusammenhalt und die gegenseitige Verbundenheit in unserem Verein gelebt werden. Die Übergabe der Geschenke wurde von Esther Obrist-Lang mit einer warmen, persönlichen Ansprache begleitet, die uns sehr bewegt hat. Zusätzlich durften wir von Angelo Guarnieri ein feines Päckli Anisbrötli entgegennehmen – eine weitere herzliche Aufmerksamkeit, über die wir uns sehr gefreut haben. Solche Zeichen der Anerkennung sind alles andere als selbstverständlich. Sie schenken Motivation, Freude und neue Energie für unser ehrenamtliches Engagement. Zu spüren, dass unsere Arbeit gesehen, geschätzt und mitgetragen wird, ist für uns von unschätzbarem Wert. Wir bedanken uns von Herzen bei allen Mitgliedern für dieses Vertrauen, für die grosszügige Wertschätzung und für die lebendige Gemeinschaft, die unseren Verein ausmacht.

VORSTAND SENIOREN FÜR SENIOREN, MÖHLIN