Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Dank von Herzen

  23.12.2025 Leserbriefe

Der Weihnachtsmittagstisch von Senioren für Senioren Möhlin wird uns in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der festlichen Stimmung und des gemütlichen Beisammenseins, sondern vor allem wegen der grossen Wertschätzung, die wir als Vorstand an diesem Tag ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote