Ein Dank für langjähriges Engagement

«Es ist der Gemeinde Zeiningen ein Anliegen, sich bei Personen, welche sich während über zehn Jahren in einer Kommission oder Stiftung für das Dorf engagiert haben, zu bedanken», hält der Gemeinderat Zeiningen in einer Mitteilung fest. Der Dank gehe deshalb an folgende Personen von der Elektra-Kommission: Pius Kalt (Einsitz in der Kommission von 1978-2025), Ulrich Krähenbühl (1998-2025) und Gisela Taufer (2002- 2025); Von der Energiekommission sind es Marcel Jeck (2008-2025), Ulrich Krähenbühl (2008-2025), Erich Schib (2008-2025), Gisela Taufer (2008-2025) und Matthias Weber (2008-2025). Vom Wahlbüro sind es Brigitte Freiermuth (2006- 2025) und Getrud Wunderlin (2014- 2025); von der «Stiftung 91» für Bedürftige Sabin Nussbaum (2010- 2025), von der Schäsli-Kommission Peter Taufer (2014-2024). (mgt)