Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Dank für langjähriges Engagement

  30.01.2026 Zeiningen
Das Bild zeigt, stellvertretend für das Engagement aller, Ulrich Krähenbühl (links) und Pius Kalt. Foto: zVg
Das Bild zeigt, stellvertretend für das Engagement aller, Ulrich Krähenbühl (links) und Pius Kalt. Foto: zVg

«Es ist der Gemeinde Zeiningen ein Anliegen, sich bei Personen, welche sich während über zehn Jahren in einer Kommission oder Stiftung für das Dorf engagiert haben, zu bedanken», hält der Gemeinderat Zeiningen in einer Mitteilung fest. Der Dank gehe deshalb an ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote