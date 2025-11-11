Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein bäumiges Geschenk

  11.11.2025 Wirtschaft
René (links) und Martin Leuenberger begrüssen zur Baumübergabe.
René (links) und Martin Leuenberger begrüssen zur Baumübergabe.

Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens übergab die Firma Leoverde AG, ehemals Leuenberger AG, der Stadt Laufenburg einen Baum. Die Winterlinde vor dem regionalen Zivilstandsamt Laufenburg soll während der Sommermonate auch ein Zeichen gegen die Hitze setzen und ein ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote