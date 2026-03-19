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Eiker «Mauer» lässt Frick verzweifeln

  19.03.2026 Eiken, Sport
Das Team der HSG Eiken freut sich über den Sieg. Foto: zVg
Das Team der HSG Eiken freut sich über den Sieg. Foto: zVg

Derby-Sieg für die HSG Eiken

Das Handballderby zwischen der HSG Eiken und dem TSV Frick am Dienstag, 10. März, hielt, was die Rivalität versprach – zumindest für die Eiker Fans.

Während Frick sich die Zähne an der Eiker Abwehr ausbiss, feierte ...

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