Eiker «Mauer» lässt Frick verzweifeln

Während Frick sich die Zähne an der Eiker Abwehr ausbiss, feierte ...

Das Handballderby zwischen der HSG Eiken und dem TSV Frick am Dienstag, 10. März, hielt, was die Rivalität versprach – zumindest für die Eiker Fans.

Derby-Sieg für die HSG Eiken

Das Handballderby zwischen der HSG Eiken und dem TSV Frick am Dienstag, 10. März, hielt, was die Rivalität versprach – zumindest für die Eiker Fans.

Während Frick sich die Zähne an der Eiker Abwehr ausbiss, feierte die HSG einen verdienten 23:22-Sieg und schickte den Nachbarn mit leeren Händen nach Hause.

Eiker Abwehr «wie eine Mauer»

Von Beginn an machte die HSG Eiken klar, wer Herr im Hause ist. Zur Pause lag die HSG mit vier Toren vorne. Die Eiker Verteidigung stand nicht nur stabil, sie stand «wie eine Mauer». Frick bemühte sich zwar redlich, fand aber gegen das physische Bollwerk der Hausherren kaum ein Rezept und wirkte phasenweise ideenlos.

Die «Deutsche Eiche» versetzt den Gnadenstoss

In der Schlussphase wurde es zwar noch einmal spannend, doch am Ende war es eine Machtdemonstration des Eiker Rückhalts. Wenn die Fricker Angreifer glaubten, eine Lücke gefunden zu haben, scheiterten sie spätestens am Eiker Schlussmann.

Die Krönung erfolgte in der allerletzten Sekunde: Mit einer «Monster-Parade», die den Frickern endgültig den Stecker zog, bewies die «Deutsche Eiche» ihre Extraklasse. Während Eiken den 23:22-Sieg frenetisch feierte, blieb dem TSV Frick nur die Erkenntnis, dass er an diesem Abend schlichtweg aus der Halle geputzt wurde. (nj/)