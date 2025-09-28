Eiker Gemeinderat noch nicht komplett

In Eiken konnten noch nicht alle Ratssitze besetzt werden. Stefan Grunder wurde als Gemeindeammann wiedergewählt. Didi Schärer ist neuer Vizeammann.

Erst vier der fünf Ratsmitglieder konnten in Eiken im ersten Wahlgang gewählt werden. Klar bestätigt hingegen wurden in ihren Ämtern die Bisherigen mit Stefan Grunder (283 Stimmen), Didi Schärer (258), Jacqueline Poredos (238) sowie Sven Schinke 297). Das absolute Mehr betrug bei einer Stimmbeteiligung von 25,9 Prozent 132 Stimmen.

Mit 250 Stimmen wurde Stefan Grunder als Gemeindeammann bestätigt. Neuer Vizeammann mit 212 Stimmen ist Didi Schärer.

Der zweite Wahlgang für die Gemeinderatswahl findet am 30. November 2025 statt. Am gleichen Datum finden laut Gemeinde auch die Kommissionswahlen statt. (sh)