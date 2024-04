Hiobsbotschaft für die Läufer-Szene: Nach einem Herzinfarkt ist am Samstag der Berner Adrian Lehmann (Langenthal) gestorben. Der Marathonmeister von 2023 hatte am Ostersamstag in Eiken das Hauptrennen des Osterlaufes gewonnen.

Lehmann wollte die Limite für die im Sommer in ...