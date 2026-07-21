Eiken: Schildkröte aufgefunden

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, um 15 Uhr, meldete eine Drittperson via Polizeinotruf den Fund einer Schildkröte auf dem Veloweg zwischen Eiken und Kaisten. Der genaue Fundort liegt in der Nähe des Infanteriebunkers auf Gemeindegebiet Eiken. Abklärungen ergaben, dass es sich um eine ...

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, um 15 Uhr, meldete eine Drittperson via Polizeinotruf den Fund einer Schildkröte auf dem Veloweg zwischen Eiken und Kaisten. Der genaue Fundort liegt in der Nähe des Infanteriebunkers auf Gemeindegebiet Eiken. Abklärungen ergaben, dass es sich um eine ca.15 bis 20 cm grosse griechische Landschildkröte handelt. Es ist nicht klar, ob die Schildkröte aus einem Gehege entwichen ist oder ob sie ausgesetzt wurde. Die Schildkröte konnte wohlbehalten an eine Auffangstation übergeben werden.

Die Polizei Oberes Fricktal sucht nun die Besitzerin oder den Besitzer. Hinweise zur Herkunft des Tiers sind erbeten unter 062 865 11 33 oder rpofr. posten@repol. ag.ch.

(mgt)