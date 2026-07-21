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Eiken: Schildkröte aufgefunden

  21.07.2026 Eiken
Wem gehört diese Schildkröte? Foto: zVg
Wem gehört diese Schildkröte? Foto: zVg

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, um 15 Uhr, meldete eine Drittperson via Polizeinotruf den Fund einer Schildkröte auf dem Veloweg zwischen Eiken und Kaisten. Der genaue Fundort liegt in der Nähe des Infanteriebunkers auf Gemeindegebiet Eiken. Abklärungen ergaben, dass es sich um eine ...

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