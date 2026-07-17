Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eiken: Polizei sucht Besitzer von Schildkröte

  17.07.2026 Polizeimeldungen

Am Donnerstag um 15 Uhr wurde der Polizei durch eine Drittperson der Fund einer Schildkröte, auf dem Radweg zwischen Eiken und Kaisten, gemeldet. Die Polizei Oberes Fricktal sucht nun die Besitzerin oder den Besitzer der Schildkröte.
Der genaue Fundort liegt in der Nähe des Infanteriebunkers auf Gemeindegebiet Eiken. Abklärungen ergaben, dass es sich beim gefundenen Exemplar um eine ca.15 - 20 cm grosse griechische Landschildkröte handelt. Es ist nicht klar, ob die Schildkröte aus einem Gehege entwichen ist oder ob sie ausgesetzt wurde. Die Schildkröte konnte durch die Polizei wohlbehalten an eine Auffangstation übergeben werden. Die Polizei Oberes Fricktal bittet unter 062 865 11 33 oder rpofr.posten@repol.ag.ch um Hinweise zur Herkunft der Schildkröte.

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote