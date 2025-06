Eiken geht mit der Zeit

Am Mittwoch durfte der Werkhof Eiken bereits sein zweites Elektrofahrzeug in Empfang nehmen. Das erste wurde bereits im Januar 2023 angeschafft. Die Übergabe fand bei der Firma Schweizer Eiken AG statt. Das erste Fahrzeug übernehmen die Hauswarte. Das zweite steht dem Werkhof Eiken zur ...

Am Mittwoch durfte der Werkhof Eiken bereits sein zweites Elektrofahrzeug in Empfang nehmen. Das erste wurde bereits im Januar 2023 angeschafft. Die Übergabe fand bei der Firma Schweizer Eiken AG statt. Das erste Fahrzeug übernehmen die Hauswarte. Das zweite steht dem Werkhof Eiken zur Verfügung. Bei der Übernahme staunten alle, was innert zwei Jahren an Technik aufgerüstet wurde. Im Namen des Teams, bedankte sich Werkhofleiter Valentin Rohrer beim Gemeinderat Eiken für die Weitsicht sowie für die Anschaffung der Fahrzeuge. (mgt)