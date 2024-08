Eiken/Frick: Auf nächtlicher Diebestour gefasst

Heute Dienstag, 27. August, kurz vor 02.30 Uhr ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung über mehrere verdächtige Personen in einem Quartier in Eiken ein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau in Frick drei tatverdächtige Personen anhalten. Es handelt sich um drei Marokkaner im Alter von 17 bis 28 Jahren. Bei Ihnen konnten Kleidungsstücke aus mindestens einem durchsuchten Fahrzeug aufgefunden werden.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei prüft nun Zusammenhänge mit weiteren Delikten. Seit einiger Zeit werden der Kantonspolizei immer wieder Delikte dieser Art gemeldet. Aus diesem Grund weist die Polizei darauf hin, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen und diese konsequent abzuschliessen. (mgt)