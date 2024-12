Eiken erwartet «ein zähes Volk»

Am 4. Januar ist es wieder soweit: In Eiken finden die kantonalen Crossmeisterschaften statt, welche auch zum Cross Cup 2025 von Swiss Athletics zählen.

Der Anlass wird bereits zum dritten Mal vom TV Eiken unter der Leitung von Kevin Rey organisiert. Das Team ist bereits eingespielt und die Handgriffe sitzen immer besser. Gestartet wird am 4. Januar in der Sportanlage Netzi auf einer geographisch eher flachen Strecke. Nach Rückmeldungen aus den letzten Jahren wird sie in diesem Jahr durch weitere Hindernisse bereichert. Da die Strecke zirka 200 Meter parallel der Strasse entlang führt, müssen die Organisatoren Gummimatten verlegen, damit die Läuferinnen und Läufer mit ihren Nägeln an den Schuhen passieren können. Von Jung bis Alt ist für jeden eine passende Distanz dabei. Die Hauptdistanz führt über acht Kilometer und dreizehn Kurven.

Auf die Frage, was ihm besonders Spass an der Organisation macht, meint Kevin Rey: «Die Zusammenarbeit mit dem Aargauischen Leichtathletik-Verband ALV und dann natürlich, dass wir an diesem Anlass immer auf eine grosse Anzahl Helfende seitens des Turnvereins Eiken zurückgreifen dürfen. Die Helfenden melden sich schon früh und fragen, ob sie im nächsten Jahr wieder kommen können. Das ist für mich nicht selbstverständlich und bereitet mir viel Freude. Schön ist auch die Dankbarkeit der Läuferinnen und Läufer. Da kommen mir auch schon einige Gesichter bekannt vor und es ist schön zu sehen, dass diese auch jedes Jahr wieder zu uns kommen.»

Die Infrastruktur in Eiken bietet der Läuferschar die Gelegenheit, sich im Trockenen umzuziehen und sich in der Beiz zu verpflegen. Angeboten wird nicht klassisches Grillgut, sondern eine heisse Bündner Gerstensuppe, an der man sich wärmen kann. Hotdogs und für den süssen Gluscht Mandelgipfel runden das Angebot ab. Bis jetzt gab es in Eiken in den vergangenen Jahren noch keinen Renntag, an dem es von Anfang bis zum Schluss geregnet hat. Das sei erfreulich, so Kevin Rey. «Dazu kommt, dass aus meiner Warte die Crossläufer ein zähes Volk sind und das Wetter darum keine grosse Rolle spielt.»

Das Anmeldefenster ist seit Mitte November geöffnet, eine Anmeldung ist auch online möglich. Weitere Informationen, wie etwa der Zeitplan, finden sich auf der Webseite des TV Eiken oder des ALV. Das OK freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und Startende. (mgt)

Zahlen zum Crosslauf

10–12 Stunden Vorbereitung

12 Stunden Auf- und Abbau

15 Helferinnen und Helfer vor Ort

159 Arbeitsstunden

100 Portionen Essen

Ältester Teilnehmer: 80-jährig