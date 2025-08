Eiken: Ausserorts mit 171 km/h gemessen

Am Montag setzte die Kantonspolizei Aargau das Lasermessgerät anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Ausserortsstrecke zwischen Eiken und Kaisten ein. Kurz vor 21 Uhr erfasste der Polizist am Messgerät ein Motorrad, welches anstelle der erlaubten 80 km/h mit 171 km/h unterwegs war. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 86 km/h. Die Kantonspolizei konnte die Ducati, welche von einem 29-Jährigen gelenkt wurde, kurz darauf stoppen. Da mit der massiven Tempoüberschreitung der sogenannte Raserartikel erfüllt war, schaltete die Kantonspolizei die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete gegen den 29-Jährigen eine Strafuntersuchung. Die Ducati wurde durch die Polizei sichergestellt. Dem Motorradlenker aus Deutschland wurde der heimatliche Führerausweis aberkannt, was einem Fahrverbot für die Schweiz gleichkommt.