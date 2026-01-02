Immobilien
Eiken: ausserorts mit 148 km/h gemessen

  02.01.2026 Polizeimeldungen

Mit einem Laser-Messgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Nachmittag des 1. Januar auf der Ausserortsstrecke zwischen Eiken und Kaisten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 14:30 Uhr erfassten die Polizisten am Messgerät einen Opel mit 148 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h.

Da mit der massiven Tempoüberschreitung der sogenannte Raserartikel erfüllt war, schaltete die Kantonspolizei die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete gegen den 33-Jährigen eine Strafuntersuchung. Der Opel wurde beschlagnahmt. Dem Automobilisten aus Italien wurde der heimatliche Führerausweis aberkannt, was einem Fahrverbot für die Schweiz gleichkommt. (mgt/nfz)

