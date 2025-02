Eiken: Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

In der Nacht auf Montag wurde in Eiken ein verdächtiger Mann mit mutmasslichem Diebesgut festgenommen. Er wird beschuldigt, Autos durchsucht zu haben. Die Kantonspolizei ermittelt.

Der Unbekannte trieb sich am Montag, um 2.30 Uhr, bei einer Reparaturwerkstatt in Eiken herum. Eine zufällig vorbeifahrende Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) sah ihn und hielt an. Beim Anblick der Grenzwächter warf er ein Beil weg und wollte auf einem Velo wegfahren. Die Beamten konnten ihn jedoch sogleich arretieren. Bei näherer Kontrolle des Verdächtigen fand sich mutmassliches Diebesgut in Form von Gebrauchsgegenständen, wie sie in parkierten Autos zu finden sind. Die BAZG-Patrouille übergab ihn daher der Kantonspolizei Aargau. War bei der Kantonspolizei bereits vor dem Aufgriff eine Meldung über verdächtige Personen in Frick eingegangen, musste bei Tagesanbruch ein Mann aus Eiken erkennen, dass sein parkiertes Auto durchsucht worden war. Die Kantonspolizei Aargau verdächtigt den 30-jährigen Algerier, auf nächtlicher Diebestour gewesen zu sein, und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.