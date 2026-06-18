Eichenprozessionsspinner beim Camping

«Beim Campingplatz Mumpf, in unmittelbarer Nähe zum Fussweg am Rhein, wurden Raupen des Eichenprozessionsspinners festgestellt», teilt die Gemeinde Mumpf mit. Die Raupen können für Menschen und Tiere gesundheitliche Risiken darstellen. Insbesondere die feinen Brennhaare können bei Kontakt Hautreizungen, Juckreiz, Augenreizungen sowie Atembeschwerden auslösen. «Die Bevölkerung wird gebeten, den betroffenen Bereich mit der nötigen Vorsicht zu passieren, die Raupen und allfällige Nester nicht zu berühren sowie Kinder und Hunde fernzuhalten.» (mgt)