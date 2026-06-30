Ehrenbürgerrecht an alt Gemeindeammann Wilfried Käser

Von 1966 bis 2019, also mehr als ein halbes Jahrhundert, war Wilfried Käser in verschiedenen Kommissionen und Gremien tätig. Am Donnerstagabend wurde dem alt Gemeindeammann das Ehrenbürgerrecht von Sisseln verliehen.

Von 1966 bis 2019, also mehr als ein halbes Jahrhundert, war Wilfried Käser in verschiedenen Kommissionen und Gremien tätig. Am Donnerstagabend wurde dem alt Gemeindeammann das Ehrenbürgerrecht von Sisseln verliehen.

88 von gesamt 931 Stimmberechtigten haben am Donnerstagabend an der Einwohnergemeindeversammlung teilgenommen. Sie genehmigten mit grosser Mehrheit die Kreditabrechnungen für die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage Bad Säckingen (Anteil Sisseln)» sowie den Pumptrack mit Skaterpark. Gutheissen wurde auch der Verpf lichtungskredit in Höhe von 160 000 Franken für den Ersatz der Mittel- und der Niederspannungsschaltanlage in der Trafostation Lehmgrube. Grosse Zustimmung gab es auch für die 25 000 Franken für die Aufnahme und Auswertung der Versickerungsanlagen. Weiter wurden mehrere Einbürgerungen gutgeheissen.

Verleihung des Ehrenbürgerrechts

Von 1966 bis 2019, also mehr als ein halbes Jahrhundert, war Wilfried Käser in verschiedenen Kommissionen und Gremien tätig. 25,5 Jahre war er Mitglied des Gemeinderates, zuerst 4 Jahre als Vizeammann, danach als Gemeindeammann. Dabei hat er viel für die Gemeinde getan. Als Beispiele wurden an der Gemeindeversammlung genannt: Wesentliche und prägende Gebietserschliessungen, Neubau Werkhof Innermatt, Begegnungspark, Erweiterung Schule/Turnhalle, Industrieansiedlung und -entwicklung, Dorfentwicklung und finanzielle Stabilität, Anschluss an den Abwasserverband SMES. Wilfried Käser wurde das Ehrenbürgerrecht einstimmig verliehen. Unter grossem, anhaltendem Applaus überreichte ihm Gemeindeammann Rainer Schaub die Einbürgerungsurkunde. (mgt)