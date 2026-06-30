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Ehrenbürgerrecht an alt Gemeindeammann Wilfried Käser

  30.06.2026 Sisseln
Ehrenbürger Wilfried Käser (links) mit Gemeindeammann Rainer Schaub. Foto: zVg
Ehrenbürger Wilfried Käser (links) mit Gemeindeammann Rainer Schaub. Foto: zVg

Von 1966 bis 2019, also mehr als ein halbes Jahrhundert, war Wilfried Käser in verschiedenen Kommissionen und Gremien tätig. Am Donnerstagabend wurde dem alt Gemeindeammann das Ehrenbürgerrecht von Sisseln verliehen.

88 von gesamt 931 Stimmberechtigten haben am Donnerstagabend an der ...

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