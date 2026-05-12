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Effingen mit neuen Augen gesehen

  12.05.2026 Böztal
Urs Frei führte eine grosse Gruppe erst durch und dann um Effingen und machte die Geschichte des Dorfes und dessen Bewohner mit seinen Erzählungen erlebbar. Foto: Vreni Weber
Urs Frei führte eine grosse Gruppe erst durch und dann um Effingen und machte die Geschichte des Dorfes und dessen Bewohner mit seinen Erzählungen erlebbar. Foto: Vreni Weber

Manchmal braucht es einfach jemanden, der ein grosses Wissen hat, interessante Geschichten erzählen kann und schon kann ein Ort mit neuen Augen gesehen werden.

Urs Frei, der in Effingen aufwuchs, unterstützte die Kulturkommission bei ihrem Anliegen, die Dörfer und die ...

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