Effingen: Auto geriet in Vollbrand

Am Mittwoch, kurz vor 19.30 Uhr, fuhr eine die Automobilistin auf der A3 in Richtung Basel. Im Bözbergtunnel kam es zu einem lauten Knall. Kurz darauf traten Flammen aus dem Fahrzeug aus. Die Lenkerin verliess die Autobahn bei Effingen und stoppte auf der Hauptstrasse beim Autobahnanschluss. Dort stand das Auto wenig später in Vollbrand.



Die Feuerwehr Oberes Fricktal rückte aus und löschte die Flammen rasch. Die Hauptstrasse blieb rund eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Spezialisten der Kantonspolizei Aargau haben die Ermittlungen aufgenommen. (mgt/nfz)