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Edoardo Carrico verabschiedet

  05.06.2026 Hellikon
Lebenspartnerin Carmen Härdi (v. l.), der abtretende Gemeindeschreiber Edoardo Carrico und Gemeindeammann Andreas Hasler. Foto: zVg
Lebenspartnerin Carmen Härdi (v. l.), der abtretende Gemeindeschreiber Edoardo Carrico und Gemeindeammann Andreas Hasler. Foto: zVg

An der Gemeindeversammlung in Hellikon nahmen 50 der total 610 Stimmberechtigten teil. Sämtliche zur Beschlussfassung beantragten Geschäfte wurden durch die Einwohnergemeindeversammlung einstimmig oder mit grosser Mehrheit genehmigt.

So bewilligten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ...

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