Edoardo Carrico verabschiedet

An der Gemeindeversammlung in Hellikon nahmen 50 der total 610 Stimmberechtigten teil. Sämtliche zur Beschlussfassung beantragten Geschäfte wurden durch die Einwohnergemeindeversammlung einstimmig oder mit grosser Mehrheit genehmigt.

An der Gemeindeversammlung in Hellikon nahmen 50 der total 610 Stimmberechtigten teil. Sämtliche zur Beschlussfassung beantragten Geschäfte wurden durch die Einwohnergemeindeversammlung einstimmig oder mit grosser Mehrheit genehmigt.

So bewilligten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Jahresrechnung 2025 sowie einen Projektierungskredit für das Strassenbauprojekt Obermatt in der Höhe von 50 000 Franken.

Unter dem Punkt «Verschiedenes und Umfrage» wurden die anwesenden Stimmberechtigten über folgende Themen orientiert: Stand Neubau Feuerwehrmagazin, Veloständer/Entsorgungsplatz, Stand PWI/Wasserversorgung Wabrig/ Grundwasserschutzmassnahmen, Stand BNO, Diverses zum Thema Land-, Forst- und Naturschutz. Ferner folgte ein Aufruf zur Mithilfe bei der Gründung eines neuen Dorfvereins «Zäme fürs Dorf» durch Bürgerin Theres Herzog und Team. Zudem wurde Gemeindeschreiber Edoardo Carrico von der Gemeindeversammlung, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung für seinen grossen und langjährigen Einsatz in den Diensten der Gemeinde Hellikon mit kräftigem Applaus verabschiedet.

Per 1. September 2026 tritt Edoardo Carrico seine neue Stelle als Stadtschreiber in Laufenburg an. (mgt/nfz)