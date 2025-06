Durch Geschichte und Gemeinschaft

Kürzlich fand der alljährliche Teamanlass der Lehrpersonen von Eiken statt. Das diesjährige Ziel des Organisationsteams war – neben dem Fördern und Pflegen des Zusammenhalts des Kollegiums – auch neue und vielleicht unbekannte Einblicke in das Dorf Eiken zu erhalten.

Der Teamanlass wird jedes Jahr von einem anderen Team organisiert, sei es das Kindergarten-, Unterstufe- oder Mittelstufe-Team. Das diesjährige Ziel des Organisationsteams war – neben dem Fördern und Pflegen des Zusammenhalts des Kollegiums – auch neue und vielleicht unbekannte Einblicke in das Dorf Eiken, ihrem Arbeitsplatz, zu erhalten. Nach einer feinen Pizza im Restaurant Sonne versammelten sich 19 Lehrpersonen mit der Schulleitung auf dem Latschariplatz, wo der Rundgang durch das Dorf startete. Dabei folgte man diversen Informationenpunkten, an welchen über QR-Codes spannende Details aus der Dorfchronik zu erfahren waren. Man erhielt dabei Wissenswertes, wie z.B. geschichtliche Einblicke zu einem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Gebäude am Latschariplatz sowie interessante Erläuterungen zur Ehlenbergbrücke, zur Wuhrhüslibrücke, zum Chinz oder zur alten Mühle. Gemeinsam unterwegs sein, sich austauschen, einander auf einer anderen Ebene begegnen und nebenbei Unbekanntes aus seinem Arbeitsort zu erfahren dies wurde an diesem Nachmittag trotz heissen Temperaturen vollständig umgesetzt. Im kühlen Garten vom Kindergarten Rütti fand der gemeinsame Nachmittag bei Eistee, Kaffee und Kuchen seinen Schlusspunkt. (mgt)