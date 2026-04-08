Palmsonntag: Eine vollbesetzte Kirche. Interessierte Gottesdienstbesucher und -besucherinnen. Junge, engagierte Menschen im Mittelpunkt einer Konfirmation in der reformierten Kirche Bözen. Was wünscht sich ein Pfarrer mehr?

Am Palmsonntag standen in der reformierten Kirche Bözen Selina, Elina, Saskia, Mara, Alina, Christina, Emma und Marco im Scheinwerferlicht. Zusammen mit Pfarrer Volker Houba hatten sie «ihren» Konfirmationsgottesdienst gestaltet und der war berührend, offen und modern. Den elegant gekleideten jungen Menschen waren die Freude, die Aufregung und die Erwartungen an ihre Konfirmation anzumerken. Ihre ganzen Familien mit Grosseltern, Göttis und Gottis waren da und gaben ihnen den Psalm «Gottes Wort soll eures Fusses Leuchte und ein Licht auf euerm Wege sein» mit auf den Weg. Mit den Geschichten, «Der wahre Wert des Rings» und dem Gleichnis des verlorenen Schafes verdeutlichte Volker Houba ihnen den Wert des Menschen vor Gott.

Damit dieser Wert für die jungen Menschen erlebbar wird, erhielten sie als Geschenk eine kleine Box mit einem Spiegel. Und fast wie im Märchen Schneewittchen gibt der Spiegel den Betrachtenden durch den Aufdruck auf der Rückseite «Du bist wertvoll in Gottes Augen», Antwort. Bei der Konfirmationszeremonie bestätigten die jungen Leute, dass sie sich konfirmieren lassen wollen. Volker Houba segnete sie. Karin Läng, Mitglied der Kirchenpflege, übergab ihnen die Urkunde mit dem selbstgewählten Konfirmationsspruch und das kleine Geschenk. Sie hiess die jungen Menschen in den Reihen der Kirchenmitglieder mit allen Rechten und Pf lichten willkommen und lud sie zur aktiven Teilnahme am Leben der Kirche ein.

Der Gottesdienst wurde nebst der Konfirmation durch wunderbar ausgewählte Musik zum Festtags-Gottesdienst. Unter der Begleitung von Márton Borsányi am Piano sang Katharina Schmidt Hits wie «Summertime Sadness» von Lana Del Rey. (vw/)