dsm-firmenich legt Grundstein für neues Mehrzweckgebäude

Am 21. August 2025 feierte dsm-firmenich die Grundsteinlegung für das neue Mehrzweckgebäude SPACE (Sisseln Personalrestaurant and Analytical CEnter) am Standort Sisseln/Eiken.

Mit dem zukunftsweisenden Bauprojekt investiere das Unternehmen langfristig in den Aargauer Produktionsstandort und seine Position als weltweit führender Anbieter für Ernährungs-, Futtermittel- und Pharma-Lösungen, hält das Unternehmen in seiner Mitteilung fest.

Das vierstöckige Gebäude entsteht im nordöstlichen Teil des Werksareals und wird auf einer Grundfläche von 60 x 30 Metern mit einer Höhe von 20 Metern errichtet. Nach Beginn der Bauarbeiten im Januar 2025 erfolgte der feierliche Spatenstich Ende April dieses Jahres. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für 2028 vorgesehen.

SPACE wird künftig mehrere zentrale Funktionen unter einem Dach vereinen: dazu gehören ein modernes QC-Analytik-Labor für die Untersuchung von Produktionsproben und Endprodukten; Büros, Schulungsräume und Sitzungszimmer, die bestehende Räumlichkeiten ersetzen sowie ein ein neues Personalrestaurant mit 150 Sitzplätzen, ausgelegt auf 300 Mahlzeiten pro Tag.

"Das Personalrestaurant wird weit mehr als nur eine Kantine sein: Als zeitgemässer Begegnungsort verbindet es Genuss, Gesundheit, Flexibilität und Kommunikation. Die Dachterrasse steht Mitarbeitenden als zusätzliche Erholungszone zur Verfügung", wird hierzu ausgeführt.

Und auch, dass die Nachhaltigkeit bei SPACE eine zentrale Rolle spielt. So werden die Südfassade und das Dach des Gebäudes mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

„Unser Werk im Fricktal produziert seit 1965 für Kunden weltweit und setzt durch laufende Prozessinnovation Massstäbe in Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Mit dem Neubau unterstreichen wir unser Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz und investieren in eine erfolgreiche Zukunft als attraktiver Arbeitgeber.“ erklärt Dirk Dupper, Werkleiter dsm-firmenich Sisseln/Eiken.

