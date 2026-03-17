Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Dringend gesucht: Vorstands-Frauen

  17.03.2026 Zeihen
11 beziehungsweise 7 Jahre Vorstandstätigkeit – Denise Wülser und Anita Herzog. Foto: zVg
11 beziehungsweise 7 Jahre Vorstandstätigkeit – Denise Wülser und Anita Herzog. Foto: zVg

Generalversammlung des Frauenbundes Zeihen

Im frühlingshaft dekorierten Saal der Unterkirche fand am 13. März die 77. GV des Frauenbundes Zeihen statt. 43 Frauen waren der Einladung gefolgt und wurden nach einer kurzen Begrüssung mit einem feinen Nachtessen vom Restaurant ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote