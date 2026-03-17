Dringend gesucht: Vorstands-Frauen

Im frühlingshaft dekorierten Saal der Unterkirche fand am 13. März die 77. GV des Frauenbundes Zeihen statt. 43 Frauen waren der Einladung gefolgt und wurden nach einer kurzen Begrüssung mit einem feinen Nachtessen vom Restaurant ...

Generalversammlung des Frauenbundes Zeihen

Im frühlingshaft dekorierten Saal der Unterkirche fand am 13. März die 77. GV des Frauenbundes Zeihen statt. 43 Frauen waren der Einladung gefolgt und wurden nach einer kurzen Begrüssung mit einem feinen Nachtessen vom Restaurant Rössli verwöhnt. Nach der kulinarischen Stärkung leitete Co-Präsidentin Denise Wülser mit einer eindrücklichen Geschichte zum offiziellen Teil über. Für Denise Wülser war es nach elf Jahren Vorstandstätigkeit ihre letzte GV in dieser Funktion. Anita Herzog verlässt den Vorstand nach sieben Jahren als Aktuarin ebenfalls.

Der Verein musste drei Austritte verzeichnen. Als Neumitglied durfte Alina Meier begrüsst werden. Sie hat sich nach einem Jahr Schnuppermitgliedschaft erfreulicherweise auch bereit erklärt, im Vorstand mitzuwirken und wurde von der Versammlung mit grossem Applaus gewählt. Leider konnten keine weiteren Frauen für die Mithilfe im Vorstand gefunden werden. Da auch zwei weitere langjährige Vorstandsmitglieder ihren Austritt aus dem Vorstand auf das kommende Jahr angekündigt haben, werden dringend weitere Frauen zur Unterstützung in der Vereinsführung gesucht. Für das aktuelle Vereinsjahr wurde wieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm mit kreativen, kulturellen, kulinarischen und gesellschaftlichen Anlässen zusammengestellt. Details sind auf der Homepage des Frauenbundes zu finden: www.frauenbund-zeihen.ch/. Als Jahresprojekt wird mit dem Erlös des Backwarenstandes vom 25. April 2026 der Verein Hörschatz unterstützt.

Mit dem Dessertbuffet und dem traditionellen Mohrenkopf-Lotto endete die GV. (mgt)