Dreifachsieg am Brugger Abendrennen

Kaister Radrennteam mit erfolgreicher Saison

Das einzige Fricktaler Elite Radrennteam konnte in dieser Saison bisher 50 Podestplätze herausfahren. Es stehen noch drei internationale Rennen an.

Das in Kaisten beheimatete Radrennteam Obor-Bike Aid konnte sich, nach cleverer Taktik im letzten von elf Brugger Abendrennen, nicht nur den Gesamtsieg durch Robin Kull sichern, sondern gleich das komplette Podium durch Leandro Schleuniger (2.) und Nicola Schleuniger (3.) stellen. Auch die Spezialwertungen im Remax-Sprint durch Robin Kull und den Doppelsieg im Biognosys-Sprint durch Leandro Schleuniger vor Nicola Schleuniger gingen in das Fricktal. Es war ein erfolgreicher Abschluss des Teams bei den Brugger Abendrennen 2024.

Weitere sehenswerte Erfolge

Auch in den letzten Wochen und Monaten glänzte der Rennstall immer wieder bei nationalen und internationalen Rennen nach der erfolgreichen Malta-Rundfahrt im April. Hervorzuheben sind die Siege durch Leandro Schleuniger am Pfingstrennen in Ehrendingen, Pavel Hasler im Gesamtklassement der «Trophée du Doubs» oder die Tageserfolge im Brugger Abendrennen durch Nicola Schleuniger und Leandro Schleuniger. Jan Freuler siegte vor mehr als 6300 Zuschauern auf der offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon beim Indianapolis Steher-Rennen. Dazu gab es jede Menge weitere Podestplätze, wie in Italien durch Legionär Simone Cerio, ehemaliger Amateur Giro d’Italia-Sieger, Dominic Kunz mit Rang 3 beim GF San Gottardo über drei Alpenpässe oder die Bronzemedaille der Strassen Schweizermeisterschaft in der Kategorie Masters durch Routinier Jan Freuler.

Die Statistik der Fricktaler ist beeindruckend mit bisher Total 50 Podestplätzen (17 Siege, 15 zweite und 18 dritte Plätze) in der Saison. Weiter geht es am kommenden Wochenende nach Italien zu den prestigeträchtigen Eintagesrennen «GP Freccia die Vini» und «Colli Rovescalesi» in der Lombardei, bevor es nach Tschechien geht zum Mehrtagesrennen «Tour of South Bohemia» gegen ein sehr starkes internationales Profi-Startfeld. (mgt)