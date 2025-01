Drei neue Sänger für den Männerchor Eiken

Paolo Cafaro ist neuer Kassier des Männerchors Eiken und Dominik Anliker übernimmt das Aktuariat von Bettina Huber. Neu im Vorstand ist Daniel Elmiger.

Präsident Konrad Ries durfte 18 Sänger sowie die Aktuarin Bettina Huber zur 166. Generalversammlung des Männerchors Eiken begrüssen. Mit den Höhenpunkten, wie dem Kirchenkonzert, der 1. Augustfeier und dem traditionellen Trottenfest sowie diversen Auftritten fand ein arbeitsreiches Vereinsjahr seinen Abschluss. Die Sänger und die treuen Helferinnen und Helfer wurden mit einer tollen Vereinsreise an den Bodensee belohnt.

Mit dem Auftritt im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg begeisterte die Sängerschar die anwesenden Bewohner und Besucher. Am 5. Dezember eröffnete der Männerchor Eiken das alljährliche Adventsfenster am Bachweg 13 mit vielen Zuhörern. Diese wurden mit weihnachtlichen Liedern belohnt.

Steigerung des Potentials

Der Dirigent Steffen Schwendner bedankte sich bei den Sängern für die vergangenen zwei Jahre. Es sei toll, die Entwicklung des Chores zu sehen. Er freute sich über die f leissigen Probenbesuche seiner Sänger. Der Dirigent regte an, mit der Stimmbildung und dem Gesang das Potential des Chores zu steigern.

Der Kassier Guido Schmidli stellte die Jahresrechnung vor, welche nach der Verlesung des Revisorenberichts von der Versammlung mit Applaus verabschiedet wurde. Dem Kassier und den Revisoren wurde für ihre wichtige Arbeit gedankt und der Vorstand entlastet.

Der Verein verzeichnete bedauerlicherweise einen Austritt. Erfreulicherweise durften mit Christian Herbst, Michael Schmid und Uwe Trisl drei neue Sänger aufgenommen werden. Unter dem Traktandum Wahlen traten, nach neun Jahren Tätigkeit als Kassier, Guido Schmidli und nach drei Jahren externes Sekretariat/Aktuar, Bettina Huber zurück. Der Vizepräsident Remo Bloch übergab beiden ein Geschenk und dankte im Namen des gesamten Männerchors herzlichst.

Daher standen Neuwahlen an. Als Kassier wurde Paolo Cafaro und als zusätzliches Mitglied in den Vorstand als Beisitzer Daniel Elmiger gewählt. Beide wurden mit grossem Applaus bestätigt. Dominik Anliker übernimmt das Aktuariat von Bettina Huber. Die langjährigen Revisoren Leo Amrein und Daniel Elmiger wurden mit einem Geschenk verabschiedet. Neu werden sie durch Apostol Saridis und Roland Bringold sichergestellt. Beide wurden einstimmig gewählt.

Von «Weltenbummler» bis zum Open Air

Das Konzert und Theater vom 25. und 26. April unter dem Motto «Weltenbummler» im Kulturellen Saal und das Open Air in Eiken mit diversen Gesangsformationen vom Fricktal, welches am 21. Juni auf dem Schulhausplatz stattfinden wird, sind die Höhepunkte im 2025.

Andreas Ries, Sänger und Fähnrich, wurde für 25 Jahre Männerchor Eiken mit einem Notengeschenk für sein Hobby, Alphorn spielen, überrascht. An der GV des SFB wird der Jubilar ebenfalls geehrt werden. Für den fleissigen Probenbesuch (40 von 41) wurden Pascal Anliker und Erich Steinmann geehrt. Mit dem Abschlusslied «Dini Seel» beendete der Präsident die GV 2024. (mgt)