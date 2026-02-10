Immobilien
Drei neue Ehrenmitglieder

  10.02.2026 Eiken, Sport
Der Vorstand ab 2026. Foto: zVg
Der Vorstand ab 2026. Foto: zVg

137. Generalversammlung des Turnvereins Eiken

Die diesjährige Generalversammlung (GV) des Turnverein Eiken war sehr gut besucht. Über 60 Vereinsmitglieder nahmen daran teil. Die Verbundenheit zum Verein zeigt sich unter anderem auch durch gleich mehrere langjährige ...

