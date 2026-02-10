Drei neue Ehrenmitglieder

Die diesjährige Generalversammlung (GV) des Turnverein Eiken war sehr gut besucht. Über 60 Vereinsmitglieder nahmen daran teil. Die Verbundenheit zum Verein zeigt sich unter anderem auch durch gleich mehrere langjährige ...

137. Generalversammlung des Turnvereins Eiken

Die diesjährige Generalversammlung (GV) des Turnverein Eiken war sehr gut besucht. Über 60 Vereinsmitglieder nahmen daran teil. Die Verbundenheit zum Verein zeigt sich unter anderem auch durch gleich mehrere langjährige Mitgliedschaften.

Nach einer äusserst langen Amtszeit haben sich Ramona Eyer (17 Jahre Aktuarin), Marina Itin (13 Jahre Hauptjugileitung) und Dario Rohrer (12 Jahre Technischer Leiter) entschieden, den Vorstand zu verlassen. Der Turnverein Eiken bedankt sich recht herzlich bei ihnen für ihre grosse und engagierte Leistung über all die Jahre sowie für die zahlreichen Stunden, die sie in den Verein investiert haben. Als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung ist es dem TV Eiken eine grosse Freude, alle drei als Ehrenmitglieder zu begrüssen. In die Fussstapfen der drei ehemaligen Vorstandsmitglieder treten nun Alisha Niederberger, Noah Jegge und Jasmin Halsey. Zudem durfte der Turnverein an dieser GV fünf neue Aktivmitglieder willkommen heissen.

Ehrungen

Zudem durften einige Mitglieder ein rundes Jubiläum feiern: Mario John sowie Roger Troller feierten ihr 25-Jah r-Verei nsju bi läu m, Urs Stammbach seine 40-jährige und Silvan Erni seine 50-jährige Vereinsmitgliedschaft. Eine Ehrung für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft ging an Philippe John. Seit 65 Jahren im Verein sind Beat Schwarb und Bruno Dinkel. Sehr erfreulich ist zudem die grosse Anzahl von neun Jugendriegenleitern, welche dienstags (18.30 bis 20 Uhr) sowie freitags (18 bis 19.30 Uhr) in der Turnhalle Eiken Kinder und Jugendliche trainieren und so den Nachwuchs im Turnverein fördern. Zwei langjährige Jugileiter haben sich entschieden, die Leitung auf Ende 2025 abzugeben. Der TV Eiken bedankt sich herzlichst bei Natascha Lienhard (19 Jahre Jugileiterin) und Marina Itin (17 Jahre Jugi leitung) und ehrt die super Leistung der beiden. (mgt)