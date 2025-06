Drei Millionen für die Schule in Obermumpf

Anfangs der Siebzigerjahre erbaut, später erweitert, muss die Schulanlage Neumatt nun saniert werden. Der Verpflichtungskredit beläuft sich auf drei Millionen Franken.

Ronny Wittenwiler

Heute Freitag, 19.30 Uhr, findet sich der Souverän ausgerechnet an jenem Ort ein, über dessen Zukunft er noch am selben Abend bestimmen wird. Die Schulanlage Neumatt ist in die Jahre gekommen.

Ende der Siebzigerjahre erstellt, 1997 um einen Anbau erweitert, müsse die Anlage nach über fünfzig Jahren nun umfassend saniert werden, heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung. Vor zwei Jahren sprach der Souverän hierzu den Planungskredit in Höhe von 100 000 Franken, jetzt für die Ausführung wird der Gemeinderat mit einem Verpflichtungskredit in Höhe von drei Millionen Franken vorstellig; eingerechnet ist eine Reserve von 250 000 Franken. Es ist so etwas wie ein letzter Schritt, nachdem im Jahr 2017 zuerst eine energetische Sanierung für 1,8 Millionen Franken erfolgte (Ersatz der Gebäudehülle und der Heizungsanlage).

Sanierung betrifft viele Bereiche

Nach Abschluss der Innensanierung wäre die Schulanlage «für die Zukunft gerüstet», hält der Gemeinderat fest. Die geplanten Massnahmen sind umfangreich, sie betreffen unter anderem Schulräume (Obergeschoss), Turnhalle und Bühne, Foyer, Garderoben und Duschen oder Lehrer- und Sanitätszimmer sowie sämtliche Haustechnikanlagen (Elektro, Lüftung, Sanitär), die ihr Lebensalter überschritten hätten und stark sanierungsbedürftig seien. Auch bezüglich des Brandschutzes und hindernisfreier Nutzung entspreche das Schulhaus als öffentliches Gebäude nicht mehr den aktuellen Vorschriften, führt der Gemeinderat in seiner Botschaft aus. «Für den Brandschutz werden neue Brandabschnitte erstellt, um die Fluchtwege zu garantieren. Damit die Nutzung des ganzen Gebäudes auch für körperlich beeinträchtigte Personen verbessert wird, ist eine hindernisfreie Erschliessung beim Haupteingang und der Einbau eines Aufzugs erforderlich.»

Die Schulanlage Neumatt in Obermumpf besuchen Erst- und Zweitklässler aus dem Primarschulverband Fischingertal. Und immer wieder Stimmberechtigte einer Gemeindeversammlung, an der Entscheidungen getroffen werden. Wie heute Abend, wenn es just um diesen Ort und dessen Zukunft geht.